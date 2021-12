Lukaku non basta, il Chelsea fermato dal Brighton

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Il Chelsea frena clamorosamente nel posticipo della 20/a giornata della Premier League, facendosi bloccare in casa sull'1-1 dal Brighton a pochi istanti dal fischio finale dell'arbitro Michael Dean. I 'Blues' erano passati in vantaggio con Romelu Lukaku dopo 28', ma sono stati inchiodati sul pareggio dalla rete di Welbeck, servito da Cucurella, al 46' della ripresa. I campioni d'Europa in carica salgono a 42 punti, ma restano assai lontani dal Manchester City capolista. Il Brighton di Graham Potter è 10/o con 24 lunghezze.

