Lega Pro con WeArena verso il primo campionato eSerieC

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Lega Pro ha firmato un accordo strategico con WeArena Entertainment Spa. per lo sviluppo del campionato eSerieC, il primo progetto nazionale dedicato al mercato degli sport elettronici. Il campionato eSerieC, informa Lega pro, diventerà un impulso concreto allo sviluppo del mondo e-Sportivo in Italia, con l'intento di rendere partecipi e consapevoli il maggior numero di società calcistiche della Lega Pro e di coinvolgere sempre più tifosi e appassionati.

"Grazie a questa partnership pluriennale, Lega Pro si presenta con un'immagine sempre più giovane, dinamica e al passo coi tempi - spiega Marcel Vulpis, vicepresidente vicario con delega all'area commerciale -. Già al termine del primo anno di attività prevediamo di presentarci sul mercato come la serie con il maggior numero di team 'esportivi'. Le società potranno entrare in contatto con il target dei Gen-Z, senza dimenticare le opportunità di visibilità che offriremo ai nostri 60 Club sul terreno delle sponsorizzazioni e dei social network. È un balzo netto nel futuro e WeArena, già attiva in Italia con altri format di intrattenimento eSportivi e nel mondo digitale, aiuterà i nostri club a crescere proprio in questo specifico settore" conclude Vulpis. (ANSA).