Il Dortmund in pressing Haaland, dica se vuol partire

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Il Borussia Dortmund avrebbe posto una sorta di ultimatum a Erling Haaland, chiedendogli di fare una scelta sul suo futuro entro la fine di febbraio. Lo scrive il tabloid tedesco "Bild", citando fonti vicine alla società.

Secondo il quotidiano, il club giallonero sarebbe pronto a fare grossi sforzi finanziari per prolungare il contratto del suo attaccante, a condizione di essere tempestivamente informato della sua volontà. Attualmente il 21enne attaccante norvegese ha un contratto che scadrà nel 2024, ma se intende cambiare casacca la prossima estate, il club vorrebbe potersi organizzare per tempo. Haaland. che ha una clausola rescissoria di 75 milioni, è nel mirino dei principali club europei, con i due di Manchester e il Real Madrid in prima fila, ma il suo agente, Mino Raiola, a metà dicembre aveva incontrato anche il presidente del Barcelona Joan Laporta. (ANSA).