Spagna: al Barcellona 6 i positivi, Xavi nei guai

Il Barcellona vede raddoppiare nel giro di 24 ore il numero dei propri giocatori colpiti dal Covid-19. A Dani Alves, Jordi Alba e Clement Lenglet, positivi di ieri, si aggiungono infatti i francesi Ousmane Dembele e Samuel Umtiti e lo spagnolo Gavi. Difficile che questi giocatori possano essere disponibili per la ripresa del campionato, con i blaugrana che sono attesi in campo domenica prossima, 2 gennaio, a Maiorca.

Il tecnico Xavi deve anche fare i conti con gli assenti per infortunio e al momento avrebbe solo 12 giocatori disponibili della prima squadra, compresi tre portieri. Molte altre squadre della Liga vedono moltiplicarsi i contagi nelle rispettive rose, con tantissimi giocatori in isolamento e impossibilitati ad allenarsi. Solo il Rayo Vallecano ne ha ben 17.