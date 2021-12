Team manager Salernitana, speriamo nella svolta

(ANSA) - SALERNO, 28 DIC - "Ci auguriamo che entro la fine dell'anno ci possa essere questo importante annuncio di una nuova proprietà". Lo ha detto ai microfoni di Ottochannel 696 il team manager della Salernitana, Salvatore Avallone in merito alle vicende societarie che riguardano la Salernitana. I granata saranno esclusi dal campionato di serie A se entro il 31 dicembre non sarà depositata (ed accettata dai trustee) un'offerta ufficiale per l'acquisto del club.

Avallone, che questa mattina ha partecipato ad Agropoli alla cerimonia di consegna del premio 'Delfino d'Oro', auspica che la svolta sul fronte societario "possa dare slancio, ridare vitalità e programmazione per cercare di riportare di nuovo quell'entusiasmo che fino a poco tempo fa c'è stato e che continua ad esserci nonostante i risultati negativi". "Ora, però, c'è bisogno di una svolta societaria per poter programmare un futuro sempre più importante per per la città di Salerno e per la propria squadra". Rivolgendosi, poi, ai tifosi granata Avallone ha chiesto di "essere sempre fiduciosi e ottimisti".

"Noi - ha aggiunto - abbiamo vissuto tante situazioni spiacevoli ma non ci siamo fatti mai demoralizzare da niente e da nessuno.

Mi auguro che entro la fine dell'anno ci possa essere questa svolta che possa ridare slancio a quella che secondo me è una piazza importante, che merita di raccogliere ancora soddisfazioni importanti", le parole del team manager del club campano. (ANSA).