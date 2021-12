Per Coutinho si profila un ritorno in Premier League

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Per l'ex interista Philippe Coutinho si profila a breve un clamoroso ritorno in Premier League, dove ha già giocato con successo, indossando la maglia del Liverpool.

Secondo quanto riporta il quotidiano Daily Star, infatti, l'entourage del fantasista brasiliano si trova a Londra per trattare con l'Arsenal il trasferimento del giocatore, da tempo ormai fuori dai piani del Barcellona. Anche con l'arrivo di Xavi sulla panchina, al posto del contestato olandese Ronald Koeman, Coutinho non è riuscito a trovare spazio nella formazione blaugrana. (ANSA).