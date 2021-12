Criscito positivo al Covid, è la seconda volta

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - Il capitano del Genoa, Domenico Criscito, è positivo al Covid. Ad annunciarlo lo stesso giocatore che, appena due giorni fa, era diventato papà per la terza volta con la nascita di Alice. La moglie Pamela, positiva al covid, aveva affrontato il parto senza la vicinanza del marito.

Sui propri profili social, il difensore rossoblù si è sfogato, annunciando la positività. "Dopo bambini, moglie e tata non poteva farsi scappare me - ha scritto Criscito - Maledetto Covid... Dopo essere stato positivo un anno fa, e dopo avere fatto due dosi di vaccino, è tornato a rompere le p...".

Il giocatore avrebbe dovuto riprendere domani gli allenamenti con i compagni di squadra dopo la sosta natalizia. (ANSA).