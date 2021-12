Benfica: Jorge Jesus verso l'esonero, manca solo l'annuncio

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Per l'esonero dell'allenatore Jorge Jesus manca solo l'annuncio del Benfica. Contro il Porto, big-match della Primera Liga portoghese, in programma giovedì sera alle 22, sulla panchina della squadra di Lisbona ci sarà il tecnico della squadra B, Nelson Verissimo. Intanto, come riporta Record, l'allenamento di questa mattina è stato annullato: i giocatori stanno lasciando il Centro sportivo della capitale lusitana. (ANSA).