Azpilicueta e Christensen in scadenza, il Barcellona è vicino

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Il Barcellona, chiusa la trattativa con il Manchester City per il trasferimento al Camp Nou dell'attaccante Ferran Torres, pensa a rinforzarsi in difesa.

Secondo Sport, il club blaugrana batte la pista che porta ai due difensore del Chelsea, Andreas Christensen, classe 1996, e Césaar Azpilicueta. Entrambi i difensori sono in scadenza di contratto con i 'Blues' (30 giugno 2022) e non sembrano orientati ad accettare le proposte di rinnovo contrattuale de parte della dirigenza di Stamford Bridge. Per l'allenatore tedesco Thomas Tuchel sarebbe una grave perdita, ma solo nella prossima stagione, salvo clamorose sorprese. (ANSA).