Sport e Salute: stadio Olimpico aperto anche nelle festività

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il tour dello Stadio Olimpico di Roma, asset di Sport e Salute Spa, continua anche durante le vacanze di Natale. Gli ingressi di via dei Gladiatori saranno aperti tutti giorni dalle ore 10 alle 18, eccezion fatta per il 31 dicembre 2021 e il 1 gennaio 2022, giorni in cui la chiusura è prevista alle 14:00. I visitatori potranno vivere un percorso esperienziale e fortemente emotivo attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative e all'avanguardia.

Il tour è interamente bilingue (italiano-inglese) ed è un progetto di nuova generazione realizzato in collaborazione con As Roma, Ss Lazio e Figc. Un viaggio che parte da un passato glorioso, le Olimpiadi 1960, e copre i tanti eventi sportivi ed extra che ha ospitato con uno sguardo al futuro, con gli Europei di atletica 2024. Il percorso prevede la visita dei luoghi finora inaccessibili, come il percorso delle leggende con le maglie dei protagonisti che hanno scritto la storia dell'impianto (Francesco Totti, Giorgio Chinaglia, Usain Bolt, Vasco Rossi e Roger Waters), la mixed zone, gli spogliatoi, la sala trofei, "be a hero", il campo da gioco e le tribune.

