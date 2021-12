Globe Soccer Awards: Lega Serie A premiata per l'innovazione

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - La Lega di Serie A è stata premiata al Globe Soccer Awards in corso a Dubai per il proprio avveniristico International Broadcast Centre di Lissone. Sul palco, a ritirare il riconoscimento, l'amministratore delegato Luigi De Siervo, che fortemente ha voluto la nuova struttura della Lega Serie A che ospita anche le sale Var: "E' un piacere essere qui a ritirare l'Innovation Award a nome di tutta la Serie A, ringrazio gli organizzatori e tutti i 20 Club che hanno permesso ciò accadesse. Questo premio è la testimonianza del duro lavoro svolto in questi mesi, siamo solo all'inizio di un percorso per riportare la Serie A al posto che le compete".

