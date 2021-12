Calcio: Roma; Ibanez, Roma forte ma deve migliorare su reazione

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Il 2022 voglio che continui così e migliori ancora un po', possiamo migliorare ogni giorno", lo ha detto Roger Ibanez, difensore della Roma, parlando a Sky Sport.

"Mourinho riesco a capirlo bene in italiano e in portoghese e mi aiuta tanto - ha continuato -. È sempre stato al nostro fianco da quando è arrivato, cerca di stare il più vicino possibile alla squadra. Sa tutto di noi calciatori e prova sempre ad aiutarci".

Le idee poi sono chiare su cosa la Roma debba migliorare: "Siamo forti, ma dobbiamo lavorare sulla reazione. Quando subiamo gol non subito riusciamo a rialzarci". Da ex Atalantino, però, la vittoria di Bergamo ha un sapore diverso. "Li ringrazio tanto, ma ora sono romanista, è stato un successo bellissimo ma un po' diverso dagli altri" ha concluso Ibanez. (ANSA).