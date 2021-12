Covid: Vieira positivo, niente panchina col Crystal Palace

(ANSA-AFP) - ROMA, 26 DIC - Ancora contagi in Premier League.

Anche il tecnico francese del Crystal Palace, Patrick Vieira, è stato trovato positivo al covid e non sarà in panchina oggi nel match contro il Tottenham di Antonio Conte. "Il vice Osian Robert sostituirà Vieira nella gara odierna" ha fatto sapere il club. Secondo la stampa britannica era a rischio la partita stessa del 'Boxing day', 19/o turno della Premier. Anche l'Aston Villa, alla vigilia di Natale, aveva annunciato che il suo allenatore, Steven Gerrard, era risultato positivo al covid e che avrebbe saltato le prossime due partite contro Chelsea e Leeds. Diverse gare sono state rinviate in Inghilterra a causa dell'aumento dei contagi da variante omicron. (ANSA-AFP).