3 assenti in Arsenal anti-Norwich, positivi al Covid

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Cedric, Tomiyasu e Maitland-Niles non sono presenti nella formazione dell'Arsenal che tra poco affronterà il Norwich in un match della Premier League. Il club londinese ha fatto sapere tramite Twitter che sono risultati positivi all'ultimo tampone per il Covid-19. "Riprendetevi in fretta, ragazzi", è l'auspicio finale del post. (ANSA).