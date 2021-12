Il Barcellona fa economie, niente regali Natale a giocatori

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Niente regali di natale per i giocatori del Barcellona in questo triste 2021. Il fardello di 481 milioni di perdite registrato dal club ha indotto i vertici a stralciare dalle spese doni voluttuari a campioni che possono permettersi tutto, o quasi, e investendo i più magri introiti solo a copertura delle spese, alla riduzione del debito e alla caccia di un qualche affare nell'imminente mercato invernale.

E' quanto scrive il quotidiano sportivo spagnolo As, ricordando però che anche l'anno scorso il Babbo Natale blaugrana non aveva fatto tappa al Camp Nou, una prima volta legata all'uscita di scena a ottobre del presidente Josep Bartomeu, sostituito a inizio anno da Joan Laporta. A colmare il vuoto allora fu Antoine Griezmann che donò a tutti i compagni un portafoglio di un lussuoso marchio francese, ma il transalpino è tornato all'Atletico, Messi è andato a Parigi e in squadra non sarebbe rimasto nessuno pronto a raccoglierne lo spirito generoso. (ANSA).