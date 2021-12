Belgio: Martinez, in Qatar non ripeteremo errori Nations

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Deluso dalla sconfitta con l'Italia agli Europei, arrabbiato per la sconfitta con la Francia in Nations League, il ct del Belgio, Roberto Martinez, guarda al Mondiale come un'occasione di riscatto e alla vittoria come passaporto per restare sulla panchina dei Diavoli Rossi fino al 2026.

In un'intervista a Eleven Sports in cui ha ripercorso l'anno che sa per chiudersi, lo spagnolo ha detto che "dopo l'eliminazione contro l'Italia di questa estate ero molto deluso per i miei giocatori. Ho fatto fatica ad accettarlo, mentre in Nations League mi ha assalito la rabbia, perchè abbiamo regalato la partita alla Francia dopo un primo tempo molto buono. Ora - ha proseguito - abbiamo obiettivi chiari e 12 mesi per correggere gli errori del secondo tempo con i francesi, quando non abbiamo più giocato per vincere ma per non perdere, una cosa che proprio non sappiamo fare". "Se vinciamo i Mondiali del 2022, sarebbe bello continuare fino al 2026", ha concluso Martinez. (ANSA).