Pelé felice, 'passerò Natale in famiglia'

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - "La foro che mi ritrae sorridente non è messa a caso. Come vi avevo promesso, passerò il Natale con la mia famiglia. Sto tornando a casa".

Con questo post su Instagram O Rei Pelé conferma di essere stato dimesso dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo dov'era ricoverato per un ciclo di cure dopo l'operazione per un tumore al colon dello scorso settembre. "Grazie per tutti i messaggi di affetto", conclude il tre volte campione del mondo. (ANSA).