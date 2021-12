Vicenza: sono 11 i positivi al Covid

(ANSA) - VICENZA, 23 DIC - Sono 11 i casi di positività al Covid-19 riscontrati all'interno del gruppo squadra del Vicenza; sei sono giocatori, e cinque membri dello staff dei biancorosso.

Lo comunica il club veneto, dopo l'esito dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri. Tutti gli 11 sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Il restante gruppo squadra - spiega la società, in una nota - verrà nuovamente sottoposto a tampone molecolare nella giornata di domani. Nel frattempo gli allenamenti sono stati sospesi. (ANSA).