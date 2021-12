Juve: Bonucci 'chiuso anno al meglio, ora recuperiamo'

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - "Tre punti, clean sheet e 300esima vittoria in serie A. Il miglior modo di chiudere il girone di andata! Ora recuperiamo le energie": Leonardo Bonucci esulta sui social per il successo ottenuto contro il Cagliari nell'ultima sfida del 2021.

"Una bella serata, quello che serviva per finire al meglio l'anno. Avanti così!" il messaggio di Giorgio Chiellini, che punta a rientrare per le prime sfide del nuovo anno. Tra i migliori in campo del 2-0 contro i sardi c'è Federico Bernardeschi: "Lavorare insieme significa vincere insieme", scrive l'autore della rete che ha chiuso definitivamente la partita. "Fine perfetta del 2021: clean sheet e vittoria in casa" si legge sul profilo Instagram di Wojciech Szczesny.

