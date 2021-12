Covid: il Paris Saint-Germain annuncia 2 casi di positività

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Il Paris Saint-Germain ha annunciato due casi di positività Covid-19 nel proprio gruppo: si tratta di Thilo Kehrer ed Eric Junior Dina-Ebimbe, mentre Leandro Paredes è stato posto in isolamento "per precauzione", poche ore prima della partita della Ligue 1 contro il Lorient. Il difensore della Nazionale tedesca e il centrocampista francese di 21 anni "sono soggetti al protocollo sanitario appropriato", ha affermato il club. I due giocatori erano in campo domenica nella Coppa di Francia contro l'Entente Feignies-Aulnoye (3-0), a Valenciennes, proprio come Paredes. Il centrocampista argentino è stato messo in isolamento martedì "per precauzione", ha spiegato il PSG. Queste contaminazioni non minacciano la disputa della partita della 19/a giornata della Ligue 1, a Lorient, ore 21, poiché, secondo l'ultimo protocollo medico della Lega Calcio Professionistica (LFP), una squadra è autorizzata a giocare purché abbia almeno 20 giocatori, compreso un portiere. Il Paris Saint-Germain ha comunicato allo stesso tempo un elenco di 22 giocatori che hanno completato il viaggio: nell'elenco compaiono Lionel Messi, Marquinhos o Sergio Ramos. Per il difensore spagnolo, a lungo infortunato, si tratta della prima volta dall'arrivo in Francia che colleziona due presenze consecutive.

La curva dei contagi della variante Omicron, che ha provocato un'esplosione di contaminazioni in Francia, non ha risparmiato il mondo del calcio. In Ligue 1, questa settimana è stato individuato un 'cluster' nel Bordeaux, che ha coinvolto 15 persone, tra le quali nove giocatori. In Inghilterra, sei delle 10 partite di Premier League in programma lo scorso fine settimana sono state rinviate per motivi di salute. (ANSA).