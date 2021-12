Plusvalenze: fonti Inter, massima serenità da parte del club

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Massima serenità traspare da ambienti dell'Inter, dopo l'odierna acquisizione di documenti legati ai trasferimenti dei calciatori che hanno generato plusvalenze nei bilanci 2017/18 e 2018/19. Fonti vicine al club nerazzurro, parlando con l'ANSA, fanno notare come non ci sia stata alcuna perquisizione ma solo una acquisizione documentale da parte dei militari della Guardia di Finanza, durata circa tre ore.

Inoltre, da ambienti dell'Inter emerge anche la particolarità legata ad una operazione tra quelle per cui sono stati raccolti dati, ovverosia la cessione di Nicolò Zaniolo alla Roma, che va di fatto in direzione opposta: venduto ai giallorossi per 4 milioni nell' operazione che ha portato Radja Nainggolan in nerazzurro, il giovane trequartista dopo soli pochi mesi valeva dieci volte tanto. Per il resto, si tratta, secondo le stesse fonti, di normali operazioni di mercato. (ANSA).