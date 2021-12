Pioli, Milan con Empoli per rimetterci in carreggiata

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - "Domani contro l'Empoli in palio ci sono tre punti importanti per rimetterci in carreggiata": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Empoli. "Commettiamo degli errori che non ci stanno permettendo di fare risultato, chiaro che bisogna fare qualcosa in più. Ci vuole più qualità", continua l'allenatore. Pioli rivendica la buona prestazione del suo Milan nella sconfitta contro il Napoli e ribadisce che i rossoneri non hanno finito la benzina. "Quando si vince si corre meno degli avversari -spiega - quando si perde di più. Quello che conta è la qualità del gioco, non quanto si corre". (ANSA).