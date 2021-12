Calcio: Juric, buon risultato con l'Inter ci darebbe slancio

(ANSA) - TORINO, 21 DIC - "L'Inter è la squadra che gioca meglio, sfruttano bene il lavoro di Conte e Inzaghi ha dato imprevedibilità: un risultato positivo potrebbe darci uno slancio per il futuro". Così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia della trasferta contro la capolista. "Ci sono ancora tante incognite, non me la sento di dire che siamo da parte sinistra della classifica - aggiunge l'allenatore in conferenza stampa - e dobbiamo ancora migliorare. Sul mercato le cose sono chiare, ora vediamo che messaggio vorrà dare la società". (ANSA).