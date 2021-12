Calcio: Fiorentina; Italiano, Verona tosto ma vogliamo fare bene

(ANSA) - FIRENZE, 21 DIC - ''A Verona ci aspetta una gara tosta in cui dovremo tirar fuori tutte le energie che abbiamo.

Mi auguro che si possa tornare a casa con qualcosa di importante''. Così Vincenzo Italiano aspettando l'ultimo impegno del 2021, la trasferta di domani alle 18,30 contro il Bentegodi: la Fiorentina è imbattuta da quattro partite (tre successi e un pareggio), l'obiettivo è chiudere l'anno consolidando la buona classifica. ''Che voto al girone d'andata? Voglio dare un giudizio positivo al lavoro che stiamo facendo, ad inizio stagione avevamo un rendimento un po' altalenante, adesso abbiamo trovato anche continuità - ha risposto il tecnico viola - Ho capito di avere un gruppo che non molla mai. Vlahovic? Ancora non ha pagato la cena- ha sorriso - Salderà il debito quando torneremo dopo la sosta. Un attaccante comunque deve avere sempre fame e voglia di far go e lui sta dimostrando di averla''. 24 i giocatori convocati, gli unici indisponibili sono Dragowski e Amrabat e lo squalificato Biraghi. (ANSA).