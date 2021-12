Calcio: D'Aversa, 'la Samp è fuori dalla burrasca'

(ANSA) - GENOVA, 21 DIC - "Siamo fuori dalla burrasca ma il calcio lo conosciamo tutti. Guai a pensare di aver risolto tutti i problemi". Lo afferma il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa. È una Sampdoria che ha collezionato quattro punti nelle ultime 2 partite e vuole continuare la striscia positiva: "Bisogna continuare a migliorare le prestazioni e il risultato sarà una conseguenza. Sotto l'aspetto delle prestazioni sono soddisfatto", spiega il tecnico che dovrà rinunciare al portiere Audero per un problema alla coscia destra e al centrocampista Verre per una contusione al ginocchio sinistro: saranno convocati solo per stare col gruppo. In dubbio Gabbiadini per un affaticamento ma si deciderà solo domani mattina. Tutto pronto per la Roma dunque, match che si annuncia complicato: " Mourinho è la prima volta che lo incontro. Quando lo si incontra c'è l'orgoglio di cercare di metterlo in difficoltà. Ha vinto dappertutto e da parte mia non vedo l'ora di stringergli la mano». Intanto giovedì il club giocherà un'altra partita importante con l'assemblea dei soci che dovrà nominare il nuovo Cda che prenderà il posto di quello decaduto dopo le dimissioni di Massimo Ferrero arrestato per reati societari dopo l'inchiesta della procura di Paola. E ci sarà da nominare il nuovo presidente che prenderà il posto dell'imprenditore romano e crescono le quotazioni di Gianluca Vidal, uomo di fiducia che sta trattando la cessione della società in prima persona.

