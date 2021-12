Calcio: Abete 'Salernitana? Nessuna delibera innovativa'

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Abbiamo preso atto della situazione ma c'è un iter in corso che entra nella fase decisiva con scadenza il 31 dicembre. Non c'è possibilità di intervento. Ci devono essere degli offerenti e una valutazione dei trustee se accettare o meno queste offerte. Non c'è stata alcuna delibera innovativa" sono state le parole di Giancarlo Abete, commissario straordinario della LND, al termine del Consiglio Federale sulla richiesta di proroga della Serie A dal 31 dicembre alla fine del campionato per la cessione della Salernitana. Alle 15 prevista la conferenza di Gravina. (ANSA).