Atletica: Golden Gala; ecco le specialità per il 2022

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Sette specialità al maschile e sette al femminile, valide per qualificarsi alle finali. Più due prove aggiuntive che arricchiscono ulteriormente lo spettacolo. La Wanda Diamond League ha comunicato le specialità scelte per il prossimo anno dagli organizzatori dei meeting del principale circuito mondiale. Quattordici le "Diamond disciplines" in programma al Golden Gala Pietro Mennea: al maschile 100 metri, 400, 5000, 3000 siepi, alto, peso e disco; al femminile 200 metri, 800, 1500, 100hs, 400hs, asta e lungo.

In queste specialità, le stelle mondiali dell'atletica e gli assi azzurri andranno alla ricerca dei punti necessari per approdare alla doppia giornata di finale a Zurigo (7-8 settembre). In aggiunta, nella tappa italiana di giovedì 9 giugno, manifestazione che intende dare il massimo risalto al momento straordinario dell'atletica azzurra dopo le cinque medaglie d'oro di Tokyo, sarà inserita la prova extra dei 200 metri maschili e nel pre-programme una prova combinata di marcia maschile-femminile. La Diamond League 2022 inizierà il 13 maggio da Doha (Qatar) e sarà articolata in tredici meeting di qualificazione e una doppia finale, al Weltklasse in Svizzera, l'unica tappa nella quale si gareggerà in ognuna delle trentadue specialità per decretare i vincitori del Diamond Trophy: Gianmarco Tamberi è stato il primo (e finora unico) azzurro a vincere il Diamante, quest'anno, a settembre, dopo il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo Doha il circuito farà tappa a Birmingham (21 maggio), a Eugene (28 maggio) nello stadio dei prossimi Mondiali, e a Rabat (5 giugno) prima del Golden Gala. A giugno le star dell'atletica si ritroveranno anche a Oslo (il 16), a Parigi (il 18) e a Stoccolma (il 30). Dopo i Mondiali, in scena le altre tappe, a partire dalle due cinesi (Shanghai il 30 luglio, annunciata oggi la novità Shenzhen per il 6 agosto), quindi Montecarlo il 10 agosto. E dopo gli Europei di Monaco di Baviera, la Diamond League prosegue a Losanna (26 agosto) e a Bruxelles (2 settembre) prima del gran finale a Zurigo. (ANSA).