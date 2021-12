Covid: 0-3 a tavolino, Tottenham fuori da Conference

Il Tottenham di Conte è fuori dalla Conference League. Lo annuncia l'Uefa che ha assegnato la vittoria 3-0 a tavolino ai francesi del Rennes a causa dell'impossibilità di disputare la partita di Conference. Il match era slittato a causa di diversi casi Covid registrati tra le fila britanniche, e la data di recupero inizialmente era stata fissata al 9 dicembre. Alla fine non è stato possibile recuperare il match, per cui l'organo calcistico ha optato per il ko a tavolino, che di conseguenza comporta l'eliminazione degli 'Spurs' dal torneo. Di conseguenza il Vitesse accede ai playoff del torneo come seconda classificata del girone.