Cagliari: Godin e Caceres non convocati per la Juve

(ANSA) - CAGLIARI, 20 DIC - Fuori Godin e Caceres dalla trasferta di Torino. I nomi dei due uruguaiani non compaiono nella lista dei convocati per la partita con la Juventus. E quella di sabato scorso con l'Udinese dovrebbe essere stata l'ultima loro gara con la maglia rossoblù. Nel dopo partita il direttore sportivo Stefano Capozucca aveva parlato di giocatori tagliati fuori dal progetto Cagliari per le prossime partite. Ma non aveva indicato i nomi.

Ora la certezza che i due giocatori non saranno con i compagni nel match di domani sera. Godin ha richieste in Liga, incerto il futuro di Caceres. Compaiono, invece, nell'elenco tutti gli altri giocatori, compresi Nandez e Dalbert, usciti malconci dalla gara con l'Udinese. Dopo la batosta con i friulani la linea del club era stata illustrata da Capozucca: Mazzarri confermato, fuori alcuni giocatori "non degni di indossare la maglia del Cagliari".

Ora sarà il mercato a dire chi rimarrà in rossoblù per la corsa salvezza. Domani sera con la Juventus dell'ex Allegri partita quasi impossibile: i bianconeri stanno rincorrendo la Champions, i sardi sono reduci da due 4-0 consecutivi. L'aggancio al quartultimo posto non è un'utopia visto che tra Cagliari e Spezia ci sono solo tre punti. Sulla formazione di domani peseranno le assenze (Strootman e lo squalificato Marin) e le condizioni di Nandez e Dalbert. (ANSA).