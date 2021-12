Il giudice sportivo della Lega Calcio di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli anticipi diasputati ieri in Serie A e validi per la 18/a giornata d'andata, ha multato di 10 mila euro la Roma, per il lancio di oggetti verso la tifoseria ospite; multate di 3 mila euro e di 2 mila euro Juventus e Atalanta per lo stesso motivo. Fra i calciatori espulsi un turno a Gabriel Razvan Marin (Cagliari) e, fra i non espulsi, una giornata di stop a Nicolò Barella (Inter).