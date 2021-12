Calcio: Italiano 'già fatta pace con Vlahovic, mi pagherà cena'

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - ''Il cambio di Vlahovic? Ho guardato il cronometro, era il 43' e lui continuava a chiedere il pallone in verticale. Rischiavamo di difendere con un altro uomo in meno, allora visto che eravamo in dieci meglio difendere con un uomo in più. Con Dusan abbiamo già fatto pace e mi offrirà una cena, è tutto a posto''. Sorride l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo il malumore esternato dal suo centravanti al momento del cambio con Igor. ''Dobbiamo vincere'' il labiale di Vlahovic, allargando le braccia, quando è stato richiamato in panchina. ''Il fatto che Dusan mi abbia detto che voleva vincere anche se l'ho tolto non può che farmi piacere - ha aggiunto il tecnico viola -. Questa è la mentalità giusta. I cambi però li ho fatti per evitare che la gara si mettesse di nuovo male. Senza l'espulsione di Biraghi avremmo potuto forzare''. Un'espulsione che Italiano giudica eccessiva: ''Da parte dell'arbitro c'è stata molta severità anche se i ragazzi sanno che quando sono ammoniti devono stare attenti.

Comunque siamo stati bravi a rimontare, segno di grande carattere, dispiace non aver avuto per altri minuti la possibilità di vincere la partita. Nell' intervallo i giocatori mi hanno dato la carica, si vedeva che volevano ribaltarla''.

(ANSA).