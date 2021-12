Scossa a Bergamo:Atalanta-Roma, afflusso regolare dopo sisma

(ANSA) - BERGAMO, 18 DIC - Afflusso di pubblico regolare, anche se un po' rallentato dal presidio delle forze dell'ordine, al Gewiss Stadium di Bergamo in attesa di Atalanta-Roma. La partita, dopo le conferme e le rassicurazioni di Lega Calcio di Serie A e del club ospitante, si svolgerà senza problemi nonostante il forte sisma avvertito intorno alle 11.40 del mattino a Bergamo e provincia con epicentro Bonate Sotto. In attesa dei pullman col grosso dei circa 900 tifosi ospiti nel parcheggio del prefiltraggio della Curva Sud, qualche decina di tifosi romanisti è già sistemato nel settore dedicato fin dall'ora di pranzo. La scossa era stata diffusamente avvertita nel capoluogo, soprattutto ai piani alti e nei quartieri più in quota come Bergamo Alta, Valtesse e Valverde dove risiede il presidente nerazzurro Antonio Percassi, ma senza danni alle strutture, compreso l'impianto di gioco. (ANSA).