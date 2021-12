Scossa a Bergamo: Atalanta-Roma si gioca

Non ci sono al momento rischi di rinvio per la partita di campionato di serie A, Atalanta-Roma, in programma a Bergamo dalle 15, dopo la forte scossa di terremoto con epicentro nella provincia bergamasca avvertita stamattina.

Il delegato della Lega di serie A e i responsabili della sicurezza sono già allo stadio, e per ora non vi sono elementi contrari allo svolgimento regolare dell'incontro