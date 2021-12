Calcio:Gasperini'follia annullare gol col Var,ci spieghino'

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Se Palomino non ha toccato la palla, e' una follia annullare il gol del 2-2 col Var: l'arbitro l'aveva dato, e poi ci ha detto che c'era il suo fuorigioco. Ma se non la tocca, come mostrano le immagini, e' una roba che non sta in piedi..". E' una furia Gianpiero Gasperini, dopo la sconfitta in casa con la Roma: al centro della sua contestazione l'annullamento del gol del 2-2, per un off side di Palomino alle spalle di Cristante che devia nella sua porta. "Ne va della credibilita' del calcio - dice a Dazn il tecnico dei nerazzurri - col 2-2 era un'altra partita, non voglio togliere meriti alla Roma ma questa e' una follia" (ANSA).