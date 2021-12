Calcio: Premier; poker Arsenal in casa del Leeds

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Poker dell'Arsenal in casa del Leeds: finisce 4-1 per i Gunners l'unica partita di Premier League giocata oggi dopo il rinvio di ben sei gare a causa dei numerosi casi di covid tra i giocatori. Prova convincente della formazione di Arteta grazie alla doppietta del brasiliano Gabriel Martinelli e alla rete di Saka. Di Raphinha su rigore la rete della bandiera realizzata dalla squadra di Bielsa. Nel finale il gol di Smith Rowe per il definitivo poker londinese.

