Inzaghi: "Brava Inter, avevamo tutto da perdere"

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "In queste partite hai tutto da perdere, sapevamo di dover approcciare bene subito. Abbiamo trovato una linea a cinque, ma la loro era un po' più alta, ci siamo mossi bene facendo quello che dovevamo fare. L'Inter è una squadra seria e concentrata, che sapeva di dover giocare una partita importante. Fin da subito, per come i giocatori mi hanno accolto e per la disponibilità che mi hanno dato, ho sentito questa squadra mia. Siamo all'inizio di un percorso lungo". Così Simone Inzaghi ha commentato a Dazn la netta vittoria dell'Inter a Salerno.

"Alle nostre spalle ci sono tre squadre, una meglio dell'altra, sarà tutto aperto fino alla fine del campionato - aggiunge -. Eriksen? Mi dispiace di non averlo potuto allenare, gli faccio un grosso in bocca al lupo". (ANSA).