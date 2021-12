Covid: Klopp, non vedo vantaggi nel fermare la Premier

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Arrestare il campionato probabilmente non è la cosa giusta, ma dobbiamo essere più flessibili con il programma". E' l'opinione di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, sull'ondata di giocatori risultati positivi al Covid in Premier League, che alcuni vorrebbero arginare fermando il torneo inglese fino a metà gennaio.

"Finora il calcio ha tenuto il virus praticamente fuori grazie al regime dei test, ai severi provvedimenti disciplinari per i ragazzi, ma questa volta è davvero difficile - ha ammesso il tecnico - Però non vedo l'enorme vantaggio (nel fermare la Premier, ndr) perché quando si riparte è sempre lo stesso. Se il virus potesse scomparire, allora sarei il primo che si ferma e va a casa e aspetta che ciò avvenga. Ma probabilmente non è così, quindi dov'è il vero vantaggio?". (ANSA).