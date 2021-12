Napoli: Di Lorenzo, con il Barcellona dovremo essere 100%

Uno sguardo alla sfida contro il Barcellona in Europa League, che parte dal ricordo della sfida agli ottavi di Champions di due anni fa, così Giovanni Di Lorenzo parla della sfida europea con i catalani. "Facemmo - ricorda pensando all'eliminazione - due belle partite anche due anni fa. Quest'anno sarà tutt'altra partita. Vedremo come arriveremo a febbraio, dovremo essere tutti al 100% per affrontare questa sfida difficile per accedere agli ottavi di Europa League. Sarà uno scontro difficile, cercheremo di passare il turno".

Di Lorenzo nella crescita della squadra pensa anche al tecnico Spalletti: "Avere il mister in panchina di nuovo - dice ricordando le due giornate di squalifica appena finite - dà una spinta in più, maggiori sicurezze. Ma ha uno staff di altissimo livello e dunque non credo che sia questo il motivo delle due sconfitte. Dispiace, ma dobbiamo guardare avanti e cercare subito di riprendere il nostro cammino".

Un cammino che vede Di Lorenzo sempre protagonista: "Sento l'affetto dei tifosi - afferma - nei miei confronti e questo mi spinge a dare sempre qualcosa in più. Io e miei compagni cerchiamo sempre di dare tutto. Tutti quelli che scendono in campo danno il massimo. A volte ci riesce meglio, a volte peggio ma credo che sia questa la base di tutto: mettere il massimo dell'impegno".