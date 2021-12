L'Italian Football Awards assegnato all'arbitro Doveri

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Daniele Doveri è stato premiato con l'Italian Football Awards a Castellammare di Stabia (Napoli). Il 'fischietto' iscritto alla sezione di Roma 1 è stato scelto come miglior arbitro del campionato di Serie A per la stagione 2020/21 nella decima edizione del risconoscimento ideato dal giornalista Donato Alfani, che ogni anno viene attribuito alle eccellenze del calcio italiano.

Fra gli arbitri della Serie B è stato scelto l'emergente Giovanni Ayroldi di Molfetta, mentre Matteo Marcenaro di Genova è stato scelto come miglior direttore di gara del campionato di Serie C. Un premio speciale è stato assegnato all'arbitro Daniele De Santis, ucciso insieme alla fidanzata, Eleonora Manta, il 21 settembre 2020 nelle scale del condominio di via Montello a Lecce dove la coppia era andata a vivere. Il premio è stato ritirato da Maurizio Ciampi, designatore della Serie C.

Al galà di consegna dei premi erano presenti tanti volti noti del mondo del calcio, fra i quali il presidente della Lega Calcio di Serie B, Mauro Balata, e il segretario generale della Lega Pro, Emanuele Paolucci. (ANSA).