Lega B; al via iniziativa, "Natale su tutti i campi"

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Domenica prossima in dieci città della Serie B, si distribuiranno mille scatole regalo contenenti un pallone (100 a città), in una attività di street marketing che si svolgerà negli spazi pubblici in attesa di restyling o riqualificazione. 'Il Natale su tutti i campi di B', informa la Lega cadetta, sarà una festa dalla grande connotazione civica per comunicare 'Fattore Campo', il progetto di responsabilità sociale realizzato da BKT Tires, Lega B e Havas Sports & Entertainment col supporto dei club della Serie B e delle istituzioni comunali: una sorta di campionato in cui ogni tifoso può contribuire alla promozione del progetto selezionato per la propria città (mediante il concorso BKT premia).

La 18/a e la 19/a giornata saranno, in questo caso, un'occasione imperdibile perché i punti maturati varranno doppio. Una grande opportunità per "fare classifica", da cogliere in questi due importanti turni di campionato.

L'iniziativa proseguirà negli stadi del campionato degli italiani, dove i palloni di gara verranno consegnati all'arbitro anch'essi dentro una gift box, per mantenere un trait d'union con gli spazi pubblici e così sottolineare la stessa passione per il calcio. Gran finale a Lecce, dove gli spettatori troveranno ad aspettarli le hostess e gli steward di B per una serie di attività che, concludendo in bellezza la tre giorni di Natale, renderanno il match day indimenticabile.

"Dagli spazi pubblici agli stadi, la Serie B si dimostra ancora punto di riferimento dei territori e capace di andare oltre all'evento sportivo, con opere di riqualificazione che miglioreranno la qualità della vita di interi quartieri - ha detto il presidente della Lega, Mauro Balata -. Durante le gare natalizie inoltre, sempre grazie a BKT, abbiamo organizzato un grande viaggio che vuole unire tutti gli appassionati, portando allo stadio l'atmosfera del Natale, per ritrovare il sentimento della festa da vivere tutti insieme" (ANSA).