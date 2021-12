Coppa Italia: Spezia; trappola Lecce, Thiago Motta è a rischio

(ANSA) - LA SPEZIA, 15 DIC - Si addensano nuvole nere sulla panchina di Thiago Motta ed il turno di Coppa Italia rischia di diventare una trappola. Da un lato perché un risultato negativo del suo Spezia contro una squadra di serie B, il Lecce di Marco Baroni, sarebbe un'ulteriore mazzata sul morale e metterebbe a rischio la panchina dell'italo-brasiliano. Dall'altro perché l'impegno infrasettimanale obbliga a spendere energie preziose a poche ore dalla partita casalinga contro l'Empoli, di scena domenica al Picco, che diventa fondamentale per rimanere a galla in classifica.

Anche per questo si va verso un turn over piuttosto corposo giovedì pomeriggio tra i liguri. Dovrebbero riposare capitan Maggiore, il difensore di punta Erlic, l'attaccante Manaj ed il tuttofare Gyasi tra gli altri. Ci sarà una chance per chi si è visto di meno ultimamente: Ferrer come terzino destro, Hristov e Kiwior i due centrali di rincalzo, Bourabia davanti alla difesa ed il giovane francese Antiste in avanti. Per l'altro francese, il mediano Nguiamba, sarà invece l'esordio assoluto dopo essere arrivato svincolato, su richiesta dello stesso allenatore a fine settembre, senza mai scendere in campo nel frattempo. Tra i convocati atteso il ritorno di Nzola, escluso dal gruppo per motivi disciplinari nell'ultimo turno di serie A. Ancora assente Leo Sena per i postumi del Covid; non preoccupa Sala, uscito anzitempo contro la Roma, che sarà comunque risparmiato per precauzione.

Lo Spezia ha vinto una sola partite delle ultime nove giocate in serie A, subendo ben 17 reti e mostrando una preoccupante involuzione dal punto di vista del gioco. (ANSA).