Brasile: c'è anche Zenga per la panchina del Flamengo

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 15 DIC - C'è anche Walter Zenga nella rosa dei candidati per il ruolo di nuovo allenatore del Flamengo. Lo riportano alcuni media locali che hanno interpellato fonti della dirigenza della società carioca. Così l 'Uomo Ragno', un tecnico giramondo che ha allenato in Usa, Romania, Turchia, Serbia, Arabia Saudita, Emirati Arabi ed Inghilterra (3 mesi al Wolverhampton), ora potrebbe spostarsi in Brasile, dove avrebbe potuto lavorare già nella scorsa stagione, quando fu vicino alla panchina della grande decaduta (è in Serie B) Vasco da Gama.

Attualmente il Flamengo è senza allenatore dopo all'addio a Renato Portaluppi conseguente alla sconfitta contro il Palmeiras nella finale di Coppa Libertadores, e l'unica certezza è che il presidente Rodolfo Landim e la dirigenza vogliono un tecnico straniero. Sono stati interpellato Marcelo Gallardo e Jorge Jesus, ma entrambi hanno preferito rimanere al River Plate e al Benfica.

Ora, oltre a Zenga, il candidato principale è il portoghese Carlos Carvalhal, attualmente alla guida del Braga ed ex Besiktas, Sporting Lisbona e Swansea. Altri curriculum sono al vaglio, e tanti sono gli agenti che chiamano per proporre loro assistiti, intanto il raduno della squadra, ora in vacanza, è stato fissato per il prossimo 10 gennaio, data in cu il nuovo allenatore dovrà necessariamente essere stato scelto. (ANSA).