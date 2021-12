Coppa Italia: Cagliari,col Cittadella spazio a seconde linee

(ANSA) - CAGLIARI, 14 DIC - Cagliari delle seconde linee domani con il Cittadella in Coppa Italia. Ma con i big pronti a entrare in campo a dare una mano nel caso in cui la qualificazione fosse in bilico.

Rossoblù sperimentali per scelta strategica, quasi per necessità: sabato con l'Udinese, sempre all'Unipol Domus, è in programma la solita partita della vita. E non è il caso di spremere chi sta giocando tutte le gare. Dovrebbe andare in campo chi ha meno minuti sulle gambe: in preallarme Radunovic in porta, Altare al centro della difesa, Oliva in mezzo al campo e Pereiro e Ceter davanti magari in un 3-4-2-1 appena dietro Pavoletti.

A riposo - salvo sorprese - Ceppitelli e Nandez. Il primo è reduce da un'influenza che lo ha messo ko per la sfida con l'Inter, mentre l'uruguaiano sta provando a uscire fuori da un fastidio ai flessori della coscia destra: l'obiettivo di Mazzarri è quello di avere a disposizione entrambi per la gara con i friulani.

Per il Cagliari una partita di Coppa per cercare passaggio del turno e morale: l'ultima vittoria è sempre quella dello scorso 17 ottobre con la Sampdoria, l'unica in campionato. L'altro successo stagionale era arrivato proprio in Coppa Italia: 3 a 1 sul Pisa alla vigilia di Ferragosto.

L'avversario di domani non è da sottovalutare: è al settimo posto in serie B, è reduce da una vittoria sull'Ascoli con doppio rigore di Baldini. E soprattutto arriva in Sardegna dopo una serie positiva lunga sette giornate. Obiettivo dichiarato: passare il turno. Anche se la priorità per i veneti rimane la caccia a un posto ai playoff per la Serie A: anche il mister ospite Edoardo Gorini dovrebbe optare per un turn over che non faccia spendere troppe energie alla squadra in vista del match con il Brescia.

Mazzarri sta facendo un pensierino anche a qualche giocatore della Primavera per rimpolpare la panchina e magari far esordire a partita iniziata qualche 2002 o 2003. (ANSA).