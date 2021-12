Calcio: Mancini, spareggi? Sport è reagire, serve essere forti

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - "Verratti? Fa bene a pensare giorno e notte agli spareggi Mondiali. Nonostante abbiamo fatto cose ottime, lo sport è questo, reagire. Gli italiani siamo bravi in questo, dobbiamo essere forti": lo dice il ct dell'Italia Roberto Mancini durante la consegna del premio 'Squadra dell'anno' ai Gazzetta Sports Awards. "Qatar? Speriamo che vada tutto bene. Agli Europei è stata fatta una cosa bellissima che ha reso felici tutti gli italiani - ricorda il ct - ed è la cosa che rende orgogliosi. Non partivamo favoriti. Avevamo grandi giocatori e speravamo di arrivare fino in fondo. Siamo migliorati durante le partite. Quando siamo arrivati in finale non c'era più niente da dire. La squadra era al top e pronta a vincere. Io ci ho creduto dal primo giorno, potevamo fare un grande europeo. Dopo la partita con l'Austria, la più difficile perché la prima da dentro o fuori, ho iniziato a pensare che potevamo farcela". (ANSA).