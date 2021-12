Europa League: Atalanta; Percassi, non è la B della Champions

(ANSA) - BERGAMO, 13 DIC - "L'Europa League non è la serie B della Champions". Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, rilascia un commento dopo i sorteggi Uefa in una video-intervista ai canali ufficiali della società: "Si tratta di un campionato forte in cui fare esperienza e crescere ancora di più. Staff e giocatori daranno il massimo per far parlare dell'Atalanta e di Bergamo", il pensiero del vertice del club.

"L'Olympiacos è duro, tosto ed esperto, in testa al suo campionato e mai retrocesso - prosegue Percassi parlando della rivale dei nerazzurri -. Una realtà forte e attrezzata con un pubblico non inferiore al nostro quando gioca in casa".

Sull'eliminazione dalla competizione europea principale contro il Villarreal giovedì scorso, il presidente non esita a esprimere qualche rimpianto: "Il rammarico c'è, soprattutto per come sono andate le cose in una partita da cui saremmo potuto uscire vincitori. Ma questo ormai fa parte del passato - osserva -. Dobbiamo guardare avanti e fare bella figura in Europa League, un torneo difficile con club di grande calibro: a Verona, domenica, ho visto un atteggiamento fantastico nella rimonta contro una squadra forte, meglio di così non poteva andare dopo una partenza non proprio agevole".

Infine, sulle prossime due giornate prima della pausa invernale con Roma e Genoa: "Speriamo di far bene nelle due restanti partite del girone d'andata, con cui si chiude un anno straordinario grazie al mister e a tutti quelli che lavorano per noi. L'importante è arrivare ai 40 punti, la quota salvezza è il primo traguardo da raggiungere. Quel che viene in più è tanto di guadagnato", conclude (ANSA).