Klopp: 'Inter? Per noi sorteggio difficile'

"Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare a San Siro per la prima volta e adesso saranno due volte in tre mesi, quindi è una buona notizia! Certo, è un sorteggio difficile, sicuramente. L'Inter è la capolista in Italia, una buona squadra in un buon momento. Vedremo come andranno le cose fino a quando non ci incontreremo a febbraio". Lo ha detto il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, commentando al sito ufficiale del club inglese il sorteggio contro l'Inter negli ottavi di finale di Champions League. "Ovviamente conosciamo bene Alexis Sanchez e Edin Dzeko; Lautaro Martinez è uno degli attaccanti più emozionanti del mondo, probabilmente. Simone Inzaghi è al suo primo anno, l'anno scorso sono stati campioni.

Ma questa è la vita del Liverpool: non è mai facile, ma è ancora possibile, quindi proviamoci. È una vera sfida di Champions League, quindi tutto bene e non vedo l'ora".