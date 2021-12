Calcio: Juve; sollievo Dybala, escluse lesioni muscolari

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Nessuna lesione muscolare per Paulo Dybala, il giocatore e la Juventus possono tirare un sospiro di sollievo. "Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno" si legge nella nota diramata dalla società bianconera. I prossimi appuntamenti della squadra saranno sabato contro il Bologna e martedì prossimo contro il Cagliari, il tecnico Allegri proverà, quindi, a recuperare la 'Joya' per le ultime gare del 2021. (ANSA).