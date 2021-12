Boninsegna, rimonta Inter è tutto merito di Inzaghi

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "L'Inter la pensavo più forte l'anno scorso e invece quest'anno sta facendo lo stesso, merito di questo nuovo allenatore Inzaghi". Parola dell'ex bomber nerazzurro e juventino Roberto Boninsegna ai microfoni di Radio anch'io sport. "Ha recuperato tutti i punti, se mantiene questo gioco e questa forma sarà difficile per le altre tornare davanti. Vedo l'Atalanta come l'antagonista più pericolosa per l'Inter". La Juve? "Ha un grosso problema a centrocampo - aggiunge Boninsegna - oltre alla perdita di Ronaldo". (ANSA).