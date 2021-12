Roma: Mourinho "Mayoral-Abraham è un'opzione"

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Hanno giocato bene a Sofia e abbiamo tanti assenti. Sono un'opzione per domani". Josè Mourinho 'apre' alla coppia d'attacco Abraham-Mayoral alla vigilia della sfida con lo Spezia. Poi ha aggiunto: "Anche Shomurodov e Felix possono giocare. Abbiamo delle opzioni, ma sono contento che Tammy e Borja abbiano fatto i loro gol. Per un attaccante non è sufficiente giocare bene per l'opinione pubblica, servono i numeri. Sono gol importanti per la loro autostima".

Sulla possibilità di giocare in via definitiva a tre ha spiegato: "Un conto è cosa piace di più a me e un altro è quello che è più adatto ai calciatori. Io sono pronto a fare il possibile per cercare il meglio dei miei giocatori. Con i calciatori giusti giocare a tre non mi dispiace per niente. In Serie A la maggior parte delle squadre forti giocano a tre.

Quello che mi dispiace è che i primi sei mesi del progetto abbiamo potuto costruire poco per via delle emergenze. Così è più difficile ma non dobbiamo piangere". (ANSA).