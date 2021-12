Man United; paura per Lindelof, 'in campo non respirava'

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Paura per Victor Lindelof. Il difensore svedese del Manchester United è stato sostituito ieri nel finale della gara di Premier League vinta per 1-0 in casa del Norwich perchè aveva difficoltà a respirare. "I medici lo hanno visitato e al momento sembra tutto ok, anche se lui sembra un po' sotto shock - racconta il manager ad interim dei Red Devils, Ralf Rangnick -.Spero sia in grado di giocare martedì contro il Brentford. Immagino abbia avuto uno scontro con un altro giocatore, da qui le difficoltà respiratorie. La sua frequenza cardiaca era più alta del solito e abbiamo deciso di sostituirlo".

Molto meno sereno il pensiero di David de Gea. "E' difficile vedere un giocatore così - le considerazioni del portiere spagnolo dei Red Devils -, in questi momenti il calcio non ha importanza e la vita passa davanti a tutto. Ci sono già stati i caso di Eriksen, di Aguero...ma spero che vada tutto bene".

